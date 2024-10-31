Ключевой участник платежного эксперимента, заинтересовавшего Россию, вышел из проекта

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Банк международных расчетов (BIS) выходит из проекта цифровых трансграничных платежей mBridge, пишет Reuters.

Генеральный директор BIS Агустин Карстенс объявил об этом шаге после того, как его спросили, может ли mBridge стать основой для стран БРИКС, включая Россию, для обхода международных санкций. Он отверг эту идею.

По его словам, BIS выходит из проекта mBridge не потому, что он провалился, и не по политическим соображениям, а в основном потому, что "он находится на том уровне, когда партнеры могут продолжать его самостоятельно".

Карстенс заявил, что mBridge передан центральным банкам Китая, Гонконга, Саудовской Аравии, Таиланда и ОАЭ. Китай отвечал за технологическую рабочую группу и недавно поделился планами по открытию исходного кода программного обеспечения на основе блокчейна.

Между тем ранее на этой неделе Банк Китая (Гонконг) объявил, что он стал первым полностью действующим банком Гонконга, который интегрировался с mBridge. Он будет использовать платформу для некоторых платежей корпоративных клиентов.

Относительно вопроса санкций Карстенс сказал: "mBridge – это не мост БРИКС, и я должен это заявить категорически. mBridge не был создан для удовлетворения потребностей БРИКС".

Он подчеркнул, что Банк международных расчетов не сотрудничает ни с одной страной, на которую распространяются санкции, и так будет продолжаться впредь.