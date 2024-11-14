Колишній голова правління збанкрутілого Банку Січ отримав підозру від ДБР

Підозру оголошено у справі про виведення майже 22 млн грн

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому голові правління збанкрутілого Банку Січ за виведення майже 22 млн грн. Про це повідомили пресслужби ДБР і Національної поліції.

Ексголова правління банку та колишній керівник приватного підприємства підозрюються у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

За даними слідства, комерсант у липні 2022 року звернувся до банку для отримання кредиту для начебто закупівлі тканини в іноземних виробників. Фінустанова надала комерційному підприємству кредит із лімітом у понад 20 млн грн.

"Заздалегідь розуміючи, що кредитні кошти не будуть повернуті, а заставне майно існує лише на папері, сторони підписали документи без проведення належної перевірки позичальника, після чого кредит був наданий товариству в повному обсязі", – розповіли у Нацполіції.

Згодом ці кошти, стверджує ДБР, були перераховані на адресу компаній нерезидентів та обготівковані за кордоном, а тканина в Україну завезена так і не була.

Держбюро розслідувань уточнило, що у жовтні 2022 року цей комерційний банк втратив ліцензію НБУ через нездатність виконувати свої зобов’язання за кредитами рефінансування. Кошти фізичних осіб, які тримали на рахунках банку понад 1,2 млрд грн, повертатиме держава через Фонд гарантування вкладів.

Тобто йдеться про Банк Січ. На той час головою правління банку був Віктор Демиденко.