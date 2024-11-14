Бывший глава правления обанкротившегося банка "Сич" получил подозрение от ДБР
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему председателю правления обанкротившегося банка "Сич" за вывод почти 22 млн грн. Об этом сообщили пресс-службе ГБР и Национальной полиции.
Экс-глава правления банка и бывший руководитель частного предприятия подозреваются в растрате чужого имущества в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Фигурантам грозит до двенадцати лет заключения.
По данным следствия, коммерсант в июле 2022 года обратился в банк для получения кредита для якобы закупки ткани у иностранных производителей. Финучреждение предоставило коммерческому предприятию кредит с лимитом более чем в 20 млн грн.
"Заранее понимая, что кредитные средства не будут возвращены, а залоговое имущество существует только на бумаге, стороны подписали документы без надлежащей проверки заемщика, после чего кредит был предоставлен обществу в полном объеме", – рассказали в Нацполиции.
Впоследствии эти средства, утверждает ГБР, были перечислены в адрес компаний нерезидентов и за рубежом, а ткань в Украину завезена так и не была.
Госбюро расследований уточнило, что этот коммерческий банк потерял лицензию НБУ из-за неспособности выполнять свои обязательства по кредитам рефинансирования. Средства физических лиц, державших на счетах банка более 1,2 млрд грн, будет возвращать государство через Фонд гарантирования вкладов.
То есть речь идет о банке "Сич". В то время главой правления банка был Виктор Демиденко.
- Поэтому с банка регулятор взыскал ценные бумаги, которые были залогом по кредиту. В конце концов обстоятельства дефолта (т.е. невыполнение обязательств по долгу) из-за отсутствия денег регулятор использовал как повод для банкротства.
- Акционеры банка – Олег Баланда (55,6% акций), Валерий Раздорожный (31%), а также Андрей Мельник и Олег Губанов. В то же время, как считают в НБУ, реально банком управлял Денис Горбуненко, владелец кипрской Raga Establishment Limited.