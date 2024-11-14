Бывший глава правления обанкротившегося банка "Сич" получил подозрение от ДБР

Подозрение объявлено по делу о выводе почти 22 млн грн

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему председателю правления обанкротившегося банка "Сич" за вывод почти 22 млн грн. Об этом сообщили пресс-службе ГБР и Национальной полиции.

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Экс-глава правления банка и бывший руководитель частного предприятия подозреваются в растрате чужого имущества в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Фигурантам грозит до двенадцати лет заключения.

По данным следствия, коммерсант в июле 2022 года обратился в банк для получения кредита для якобы закупки ткани у иностранных производителей. Финучреждение предоставило коммерческому предприятию кредит с лимитом более чем в 20 млн грн.

"Заранее понимая, что кредитные средства не будут возвращены, а залоговое имущество существует только на бумаге, стороны подписали документы без надлежащей проверки заемщика, после чего кредит был предоставлен обществу в полном объеме", – рассказали в Нацполиции.

Впоследствии эти средства, утверждает ГБР, были перечислены в адрес компаний нерезидентов и за рубежом, а ткань в Украину завезена так и не была.

Госбюро расследований уточнило, что этот коммерческий банк потерял лицензию НБУ из-за неспособности выполнять свои обязательства по кредитам рефинансирования. Средства физических лиц, державших на счетах банка более 1,2 млрд грн, будет возвращать государство через Фонд гарантирования вкладов.

То есть речь идет о банке "Сич". В то время главой правления банка был Виктор Демиденко.