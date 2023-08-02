Найбільший італійський банк закриває представництво у Москві

Найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo закриє представництво в Москві і продовжить скорочувати операції, пов'язані з Росією, повідомляє Reuters.

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Поки що банк не зміг отримати схвалення на повний вихід із РФ через обмеження влади на продаж активів.

Московське представництво, за даними джерел, закриється протягом кількох місяців – точну дату не озвучено.

Італійська щоденна газета Il Messaggero назвала цей крок "надзвичайно символічним та історичним", заявивши, що президент Intesa Russia Антоніо Фалліко був найвпливовішим італійським банкіром у Росії, куди він прибув ще у 1970-х роках.

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У Росії функціонує 27 філій російської доньки банку. До початку вторгнення РФ в Україну в них працювало близько 900 осіб.

З початку війни РФ проти України італійська банківська група Intesa Sanpaolo припинила будь-яке фінансування російських та білоруських контрагентів. Усі місцеві операції було поставлено під особливий контроль кризового підрозділу.

У травні 2022 року Bloomberg повідомляв, що Центробанк РФ ввів обмеження для клієнтів італійських банків Unicredit та Intesa. Через це виникли складнощі у роботі візових центрів Італії. У листопаді з'явилася інформація, що російська донька Intesa може перейти до місцевого управління на чолі з Антоніо Фалліко.

За даними Frank Media, актив може викупити Газпромбанк.

Банківська група Intesa Sanpaolo з 2008 року володіє українським Правекс Банком. На сьогодні мережа банку становить 45 відділень.