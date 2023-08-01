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Найбільший банк Швейцарії закриє більшість рахунків росіян у Credit Suisse

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 10:42
Найбільший банк Швейцарії закриє більшість рахунків росіян у Credit Suisse - Фото
Фото: depositphotos.com

Швейцарський банк UBS закриє більшість рахунків росіян, які дісталися йому після поглинання Credit Suisse, повідомило швейцарське видання NZZ Magazin з посиланням на власні джерела. Загалом банк UBS збирається позбутися 50–75% успадкованої клієнтської бази через невідповідність своїм критеріям ризику.

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Конкретні імена та назви російських клієнтів не відомі, але NZZ припускає, що це будуть "офшорні клієнти" – особи з російськими паспортами, які проживають за межами Швейцарії.

UBS обережно ставився до російських клієнтів задовго до початку російської агресії проти України, а після 2014 року припинив залучати їх взагалі, тоді як Credit Suisse вирішив скористатися ситуацією. Російський підрозділ вважався у Credit Suisse машиною для отримання прибутку, пише видання.

В UBS не схотіли коментувати інформацію NZZ. Проте видання вказує, що банк декларував бажання закріпити власні принципи управління ризиками та корпоративну культуру в поглинутому Credit Suisse. Не під запис в UBS кажуть, що це дійсно означає можливість розірвання ділових відносин, які вів Credit Suisse.

UBS Group поглинув колишнього конкурента Credit Suisse Group, в якого виникли проблеми з платоспроможністю, у червні 2023 року за 3 млрд швейцарських франків ($3,25 млрд). Це стало найбільшим злиттям банків з часів світової фінансової кризи 2008 року.

Андрій Водяний
швейцаріябанкиcredit suisseUBS
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