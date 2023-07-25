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Провідний швейцарський банк попередив клієнтів з Росії про закриття їхніх рахунків

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 12:09
Провідний швейцарський банк попередив клієнтів з Росії про закриття їхніх рахунків - Фото
Julius Baer. Фото - Depositphotos

Швейцарський банківський гігант Julius Baer попередив клієнтів, які постійно проживають у Росії, про закриття їхніх рахунків. Про це повідомила консалтингова компанія Main Partner Trust у своєму Telegram-каналі.

Журналісти, які ознайомилися з копією листа, підтвердили його автентичність, а один із клієнтів банку також підтвердив отримання цього листа.

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У листі банку зазначається, що всі ділові відносини з клієнтами, які живуть у Росії, будуть припинені до 31 грудня. Причиною такого кроку були поточні обставини та обмеження, які не дозволяли банку надавати клієнтам повний спектр послуг з управління активами, що відповідають їхнім стандартам.

Також було зазначено, що всі угоди та контракти, наприклад, кредитні договори, будуть припинені з 30 вересня. Після цієї дати банк буде надавати лише обмежені послуги. З 1 серпня були запроваджені додаткові комісії, включно з квартальною платою за обслуговування у розмірі 2250 франків (приблизно $2590).

У зв'язку із закриттям рахунків банк звернувся до клієнтів із проханням надати необхідну інформацію для запуску процесу закриття рахунків та переказу коштів на інші рахунки.

Наталія Софієнко
росіянибанкрахунки росіянJulius Baer
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