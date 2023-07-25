Ведущий швейцарский банк предупредил клиентов из России о закрытии их счетов
Швейцарский банковский гигант Julius Baer предупредил клиентов, постоянно проживающих в России, о закрытии их счетов. Об этом сообщила консалтинговая компания Main Partner Trust в своем Telegram-канале.
Журналисты, ознакомившиеся с копией письма, подтвердили его подлинность, а один из клиентов банка также подтвердил получение этого письма.
В письме банка отмечается, что все деловые отношения с проживающими в России клиентами будут прекращены до 31 декабря. Причиной такого шага были текущие обстоятельства и ограничения, которые не позволяли банку предоставлять клиентам полный спектр услуг по управлению активами, соответствующих их стандартам.
Также было отмечено, что все соглашения и контракты, например, кредитные договоры, будут прекращены с 30 сентября. После этой даты банк будет предоставлять только ограниченные услуги. С 1 августа были введены дополнительные комиссии, включая квартальную плату за обслуживание в размере 2250 франков (около $2590).
В связи с закрытием счетов банк обратился к клиентам с просьбой предоставить необходимую информацию для запуска процесса закрытия счетов и перевода средств на другие счета.
- Швейцарские Credit Suisse и UBS с марта начали предупреждать клиентов из России, что закроют их счета, если выяснят, что они уплатили налоги в российский бюджет.
- Bank Of Cyprus, крупнейший банк на Кипре, также разослал предупреждение российским клиентам, что их счета будут закрыты.
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