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Ведущий швейцарский банк предупредил клиентов из России о закрытии их счетов

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 12:09
Ведущий швейцарский банк предупредил клиентов из России о закрытии их счетов - Фото
Julius Baer. Фото - Depositphotos

Швейцарский банковский гигант Julius Baer предупредил клиентов, постоянно проживающих в России, о закрытии их счетов. Об этом сообщила консалтинговая компания Main Partner Trust в своем Telegram-канале.

Журналисты, ознакомившиеся с копией письма, подтвердили его подлинность, а один из клиентов банка также подтвердил получение этого письма.

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В письме банка отмечается, что все деловые отношения с проживающими в России клиентами будут прекращены до 31 декабря. Причиной такого шага были текущие обстоятельства и ограничения, которые не позволяли банку предоставлять клиентам полный спектр услуг по управлению активами, соответствующих их стандартам.

Также было отмечено, что все соглашения и контракты, например, кредитные договоры, будут прекращены с 30 сентября. После этой даты банк будет предоставлять только ограниченные услуги. С 1 августа были введены дополнительные комиссии, включая квартальную плату за обслуживание в размере 2250 франков (около $2590).

В связи с закрытием счетов банк обратился к клиентам с просьбой предоставить необходимую информацию для запуска процесса закрытия счетов и перевода средств на другие счета.

Наталия Софиенко
банксчета россиянJulius Baer
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