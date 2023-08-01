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Крупнейший банк Швейцарии закроет большинство счетов россиян в Credit Suisse

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 10:42
Крупнейший банк Швейцарии закроет большинство счетов россиян в Credit Suisse - Фото
Фото: depositphotos.com

Швейцарский банк UBS закроет большинство счетов россиян, доставшихся ему после поглощения Credit Suisse, сообщило швейцарское издание NZZ Magazin со ссылкой на свои источники. В целом банк UBS собирается избавиться от 50–75% унаследованной клиентской базы из-за несоответствия своим критериям риска.

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Конкретные имена и названия российских клиентов неизвестны, но NZZ предполагает, что это будут "оффшорные клиенты" – лица с российскими паспортами, проживающие за пределами Швейцарии.

UBS осторожно относился к российским клиентам задолго до начала российской агрессии против Украины, а после 2014 перестал привлекать их вообще, тогда как Credit Suisse решил воспользоваться ситуацией. Российское подразделение считалось в Credit Suisse машиной для получения прибыли, пишет издание.

В UBS не захотели комментировать информацию NZZ. Однако издание указывает, что ранее банк декларировал желание закрепить собственные принципы управления рисками и корпоративную культуру в поглощенном Credit Suisse. Не под запись в UBS говорят, что это действительно означает возможность разрыва деловых отношений, которые вел Credit Suisse.

UBS Group поглотил бывшего конкурента Credit Suisse Group, у которого возникли проблемы с платежеспособностью, в июне 2023 года за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). Это стало самым большим слиянием банков со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Андрей Водяный
банкиШвейцарияcredit suisseUBS
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