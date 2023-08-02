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Крупнейший итальянский банк закрывает представительство в Москве

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 13:37
Крупнейший итальянский банк закрывает представительство в Москве - Фото
Фото: EPA

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет представительство в Москве и продолжит сокращать связанные с Россией операции, сообщает Reuters.

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Пока банк не смог получить одобрение на полный выход из РФ из-за ограничений властей на продажу активов.
Московское представительство, по данным источников, закроется в течение нескольких месяцев – точной даты не озвучено.

Итальянская ежедневная газета Il Messaggero назвала этот шаг "чрезвычайно символичным и историческим", заявив, что президент Intesa Russia Антонио Фаллико был самым влиятельным итальянским банкиром в России, куда он прибыл еще в 1970-х годах.

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В России функционирует 27 филиалов российской дочки банка. До начала вторжения РФ в Украину в них работало около 900 человек.

С начала войны РФ против Украины итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo прекратила любое финансирование российских и беларуских контрагентов. Все местные операции были поставлены под особый контроль кризисного подразделения.

В мае 2022 года Bloomberg сообщал, что Центробанк РФ ввел ограничения для клиентов итальянских банков Unicredit и Intesa. Из-за этого возникли сложности в работе визовых центров Италии. В ноябре появилась информация, что российская дочка Intesa может перейти к местному менеджменту во главе с Антонио Фаллико.

По данным Frank Media, актив может выкупить Газпромбанк.

Банковская группа Intesa Sanpaolo с 2008 года владеет украинским Правэкс Банком. На сегодняшний день сеть банка составляет 45 отделений.

Вера Касиян
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