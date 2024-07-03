Курс долара росте. Курси валют у банках

Курси долара та євро в банках виросли

Фото: depositphotos.com

У середу, 3 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, виріс на 11 коп. і складає 40,56 грн. Курс продажу збільшився на 13 коп. до 41,08 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 39,95 грн, максимальний – 40,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,94 грн, максимальний – 41,25 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 13 коп. і становить 43,52 грн. Курс продажу підвищився на 10 коп. до 44,25 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 42,65 грн, максимальний – 43,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,1 грн, а максимальний – 44,5 грн.

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