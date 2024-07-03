Курс доллара растет. Курсы валют по банкам

Курсы доллара и евро в банках выросли

Фото: depositphotos.com

В среду, 3 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 11 коп. и составляет 40,56 грн. Курс продаж увеличился на 13 коп. до 41,08 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,95 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,94 грн, максимальный – 41,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составляет 43,52 грн. Курс продаж повысился на 10 коп. до 44,25 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,65 грн, максимальный – 43,9 грн. Для продажи минимальный курс – 44,1 грн, а максимальный – 44,5 грн.

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