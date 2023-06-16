RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Курс євро підвищився. Курс валют НБУ

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 09:00
Курс євро підвищився. Курс валют НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 16 червня курс гривні стосовно євро впав на 6 копійок. Відносно долара національна валюта залишається на попередньому рівні.

Читайте також
Чому Нацбанк не знизив облікову ставку
Анна Ішутіна
курс гривнікурс доларакурс нбукурси валюткурс євро
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 