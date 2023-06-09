Курс євро зростає. Курс валют НБУ
09.06.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 9 червня курс гривні стосовно євро знизився на 8 копійок. Відносно долара національна валюта тримається на попередньому рівні.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
- Постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС виплатять компенсації
- Стартували перші виплати за пошкоджене житло за програмою єВідновлення
Читайте також
Останні новини
Коментарі