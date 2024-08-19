Курс євро зріс на 31 копійку. Офіційний курс валют
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 19 серпня, курс гривні відносно долара опустився на 9 коп. і складає 41,3027 за 1 долар.
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Стосовно євро національна валюта подешевшала на 31 коп. й становить 45,6085 за 1 євро.
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