Курс евро вырос на 31 копейку. Официальный курс валют
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 19 августа, курс гривни по отношению к доллару опустился на 9 коп. и составляет 41,3027 за 1 доллар.
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По отношению к евро национальная валюта подешевела на 31 коп. и составляет 45,6085 за 1 евро.
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