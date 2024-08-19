Курс евро вырос на 31 копейку. Официальный курс валют

Официальный курс гривни снизился по отношению к другим валютам

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Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 19 августа, курс гривни по отношению к доллару опустился на 9 коп. и составляет 41,3027 за 1 доллар.

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По отношению к евро национальная валюта подешевела на 31 коп. и составляет 45,6085 за 1 евро.