Лагард закликала болгар не боятися переходу на євро: вигоди переважують незручності

У Болгарії можливий стрибок інфляції на початку 2026 року через відмову від національної валюти на користь євро

Фото: EPA

Перехід на євро може призвести до короткострокового зростання інфляції в Болгарії на початку 2026 року, але цей вплив швидко зникне, а вигоди будуть набагато більшими, сказала голова Європейського центрального банку Крістін Лагард у вівторок.

Близько половини болгарського населення досі виступає проти введення євро, побоюючись втрати суверенітету та зловживань із боку торговців під час зміни валюти.

Читайте також Орбан висловився проти запровадження євро в Угорщині: ЄС розпадається

"Це занепокоєння цілком обґрунтоване", – заявила Лагард на конференції в Софії.

"Зміна валюти може призвести до тимчасового зростання інфляції, коли компанії округлюють ціни під час конвертації", – визнала вона.

У вересні інфляція в Болгарії становила 4,1%, що було одним із найвищих показників у Євросоюзі.

За словами Лагард, стрибок інфляції через перехід на євро в минулому становив від 0,2 до 0,4 відсоткового пункта. У Хорватії, яка останньою на сьогодні приєдналася до єврозони, цей показник становив 0,4 в.п.

Вона наголосила, що побоювання населення зменшаться, коли стануть очевидними вигоди від євро.

Це нульові витрати на конвертацію валюти під час експорту до Європи (малий та середній бізнес заощадить близько мільярда левів щорічно), дешевші кредити й кращий доступ до європейських ринків капіталу.

"Найбільший ризик, з яким стикалися країни, полягав не у втраті суверенітету чи зростанні цін. Це була втрата імпульсу реформ після входження до єврозони та, відповідно, втрата всіх переваг єдиної валюти", – додала Лагард.