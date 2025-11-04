Лагард призвала болгар не бояться перехода на евро: выгоды перевешивают неудобства
Переход на евро может привести к краткосрочному росту инфляции в Болгарии в начале 2026 года, но это влияние быстро исчезнет, а выгоды будут гораздо большими, сказала председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард во вторник.
Около половины болгарского населения до сих пор выступает против введения евро, опасаясь потери суверенитета и злоупотреблений со стороны торговцев при смене валюты.
"Это беспокойство вполне обосновано", – заявила Лагард на конференции в Софии.
"Смена валюты может привести к временному росту инфляции, когда компании округляют цены при конвертации", – признала она.
В сентябре инфляция в Болгарии составила 4,1%, что было одним из самых высоких показателей в Евросоюзе.
По словам Лагард, скачок инфляции из-за перехода на евро в прошлом составлял от 0,2 до 0,4 процентного пункта. В Хорватии, которая последней на сегодня присоединилась к еврозоне, этот показатель составил 0,4 п.п.
Она подчеркнула, что опасения населения уменьшатся, когда станут очевидными выгоды от евро.
Это нулевые затраты на конвертацию валюты при экспорте в Европу (малый и средний бизнес сэкономит около миллиарда левов ежегодно), более дешевые кредиты и лучший доступ к европейским рынкам капитала.
"Самый большой риск, с которым сталкивались страны, заключался не в потере суверенитета или росте цен. Это была потеря импульса реформ после вхождения в еврозону и, соответственно, потеря всех преимуществ единой валюты", – добавила Лагард.
- 1 января 2002 года 12 стран Европы перешли на единую валюту – евро. С того времени к ним присоединились еще восемь стран: Словения (2007 года), Кипр и Мальта (2008), Словакия (2009), Эстония (2011), Латвия (2014), Литва (2015) и Хорватия (2023).
- Еще шесть стран используют евро по двусторонней договоренности (Андорра, Ватикан, Монако, Сан Марино) или в одностороннем порядке (Косово, Черногория).
- НБУ предполагает, что Украина после вступления в Евросоюз еще долго будет сохранять собственную национальную валюту.
Комментарии (0)