Латвія запровадила податок на надприбуток банків: податок прив'язали до обсягів кредитування

Сейм Латвії ухвалив у остаточному читанні закон про податок на надприбутки банків

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Сейм Латвії в середу, 4 грудня, ухвалив у остаточному читанні закон про податок на надприбутки банків. Про це повідомляє Delfi.

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Закон зобов'яже зареєстровані в Латвії кредитні установи та філії кредитних установ з інших країн сплачувати так звані внески солідарності протягом наступних трьох років.

Якщо банк виконає вимоги щодо збільшення кредитування, то сума, сплачена у вигляді податку на надприбуток, буде йому повернута.

Міністерство фінансів Латвії пояснило, що метою внесків солідарності є пряме чи опосередковане залучення додаткових коштів для задоволення фіскальних потреб державної безпеки в умовах підвищених ризиків.

Очікується, що внески солідарності дадуть змогу зібрати 96 млн євро до бюджету 2025 року, 60,8 млн євро – у 2026 році та 66 млн євро – у 2027 році.

Міністр економіки Латвії Віктор Валайніс казав, що податок на надприбутки банків прив'яжуть до обсягів кредитування, "щоб банки інвестували ці гроші в економіку".

Прибуток банків Латвії, за його словами, за перші п'ять місяців 2024 року становив 250 млн євро, але обсяг виданих кредитів зріс лише на 3%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Бажане зростання, за словами Валайніса, має становити 8-10%.