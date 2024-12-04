Латвія запровадила податок на надприбуток банків: податок прив'язали до обсягів кредитування
Сейм Латвії в середу, 4 грудня, ухвалив у остаточному читанні закон про податок на надприбутки банків. Про це повідомляє Delfi.
Закон зобов'яже зареєстровані в Латвії кредитні установи та філії кредитних установ з інших країн сплачувати так звані внески солідарності протягом наступних трьох років.
Якщо банк виконає вимоги щодо збільшення кредитування, то сума, сплачена у вигляді податку на надприбуток, буде йому повернута.
Міністерство фінансів Латвії пояснило, що метою внесків солідарності є пряме чи опосередковане залучення додаткових коштів для задоволення фіскальних потреб державної безпеки в умовах підвищених ризиків.
Очікується, що внески солідарності дадуть змогу зібрати 96 млн євро до бюджету 2025 року, 60,8 млн євро – у 2026 році та 66 млн євро – у 2027 році.
Міністр економіки Латвії Віктор Валайніс казав, що податок на надприбутки банків прив'яжуть до обсягів кредитування, "щоб банки інвестували ці гроші в економіку".
Прибуток банків Латвії, за його словами, за перші п'ять місяців 2024 року становив 250 млн євро, але обсяг виданих кредитів зріс лише на 3%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Бажане зростання, за словами Валайніса, має становити 8-10%.
- 9 травня 2023 року Литва запровадила податок на надприбутки банків. Гроші планували спрямувати на оборону.
- 6 грудня Володимир Зеленський підписав закон про податок на надприбутки українських банків.
- За 2023 рік Україна отримала рекордні 73,5 млрд грн податку на прибуток від банків завдяки підвищенню ставки податку до 50%.
- З 2024 року ставку було знижено до 25%, а з 2025-го вона повернеться на попередній рівень.