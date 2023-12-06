Зеленський підписав закон про податок на надприбутки банків
Президент Володимир Зеленський підписав закон №9656 про податок на прибуток банків. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Закон ухвалено на вимогу Міжнародного валютного фонду, Нацбанку та Міністерства фінансів.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе
Ставка підвищується до 50% і її застосують для оподаткування прибутку банків за 2023 рік.
Починаючи з 2024 року, базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.
Звичайна ставка на прибуток підприємств України становить 18%.
Очікується, що підвищення податку принесе 24-25 млрд грн за 2023 рік і 6-7 млрд впродовж наступних років.
За три квартали 2023 року українські банки отримали 110 млрд грн чистого прибутку.
- "Це шок". Глава Райффайзена – про вимогу сплатити 50% із прибутку.
- Наприкінці серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування надприбутків банків, який пропонував запровадити 5% податку на чистий процентний дохід додатково до податку на прибуток. Національний банк підтримав тимчасове підвищення податків для банків, але запропонував інший механізм збільшення процентної ставки податку на прибуток. Верховна Рада підтримала законопроєкт №9656-д у першому читанні у середині жовтня. У другому – наприкінці листопада.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе