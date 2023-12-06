Зеленський підписав закон про податок на надприбутки банків

Новий податок принесе бюджету 25 млрд грн у 2023 році

Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав закон №9656 про податок на прибуток банків. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Закон ухвалено на вимогу Міжнародного валютного фонду, Нацбанку та Міністерства фінансів.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Ставка підвищується до 50% і її застосують для оподаткування прибутку банків за 2023 рік.

Починаючи з 2024 року, базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

Звичайна ставка на прибуток підприємств України становить 18%.

Очікується, що підвищення податку принесе 24-25 млрд грн за 2023 рік і 6-7 млрд впродовж наступних років.

За три квартали 2023 року українські банки отримали 110 млрд грн чистого прибутку.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе