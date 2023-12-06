Зеленский подписал закон о налоге на сверхприбыль банков
Президент Владимир Зеленский подписал закон №9656-д о налоге на прибыль банков. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Закон принят по требованию Международного валютного фонда, Нацбанка и Министерства финансов.
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Ставка повышается до 50% и она будет использована для налогообложения прибыли банков за 2023 год.
Начиная с 2024 года, базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.
Обычная ставка на прибыль предприятий Украины составляет 18%.
Ожидается, что повышение налога принесет 24-25 млрд грн за 2023 год, и 6-7 млрд в последующее годы.
За три квартала 2023 года украинские банки получили 110 млрд грн чистой прибыли.
- Это шок". Глава Райффайзена – о требовании уплатить 50% из прибыли.
- В конце августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении сверхприбылей банков, предлагавший ввести 5% налог на чистый процентный доход дополнительно к налогу на прибыль. Национальный банк поддержал временное повышение налогов для банков, но предложил другой механизм – увеличение процентной ставки налога на прибыль. Верховная Рада поддержала законопроект №9656-д в первом чтении в середине октября. Во втором – в конце ноября.
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