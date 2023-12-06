Зеленский подписал закон о налоге на сверхприбыль банков

Новый налог принесет бюджету 25 млрд грн в 2023 году

Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон №9656-д о налоге на прибыль банков. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон принят по требованию Международного валютного фонда, Нацбанка и Министерства финансов.

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Ставка повышается до 50% и она будет использована для налогообложения прибыли банков за 2023 год.

Начиная с 2024 года, базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25%.

Обычная ставка на прибыль предприятий Украины составляет 18%.

Ожидается, что повышение налога принесет 24-25 млрд грн за 2023 год, и 6-7 млрд в последующее годы.

За три квартала 2023 года украинские банки получили 110 млрд грн чистой прибыли.

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