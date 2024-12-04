Латвия ввела налог на сверхприбыль банков: налог привязали к объемам кредитования
Сейм Латвии в среду, 4 декабря, принял в окончательном чтении закон о налоге на сверхдоходы банков. Об этом сообщает Delfi.
Закон обяжет зарегистрированные в Латвии кредитные учреждения и филиалы кредитных учреждений из других стран платить так называемые взносы солидарности в течение следующих трех лет.
Если банк выполнит требования по увеличению кредитования, то сумма, уплаченная в виде налога на сверхприбыль, будет возвращена ему.
Министерство финансов Латвии объяснило, что целью взносов солидарности является прямое или косвенное привлечение дополнительных средств для удовлетворения фискальных потребностей государственной безопасности в условиях повышенных рисков.
Ожидается, что вклад солидарности позволит собрать 96 млн евро в бюджет 2025 года, 60,8 млн евро – в 2026 году и 66 млн евро – в 2027 году.
Министр экономики Латвии Виктор Валайнис говорил, что налог на сверхприбыли банков привяжут к объемам кредитования, "чтобы банки инвестировали эти деньги в экономику".
Прибыль банков Латвии, по его словам, за первые пять месяцев 2024 года составила 250 млн евро, но объем выданных кредитов вырос всего на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Желательный рост, по словам Валайниса, должен составлять 8-10%.
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