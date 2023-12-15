Лідери Євросоюзу погодили 12-й пакет санкцій без канцлера Австрії – він вийшов з зали

Ухвалення 12-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії затримувалося через претензії Австрії до чорного списку НАЗК

Фото: EPA / OLIVIER HOSLET

Лідери Європейського Союзу у ніч проти 15 грудня погодили 12-й пакет санкцій проти Росії, повідомляється в комюніке їхнього саміту. Причому це відбулося без прем'єра Австрії Карла Негаммера в залі, пише Politico.

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Австрія намагалася заблокувати ухвалення 12-го пакета санкцій, вимагаючи виключити Raiffeisen Bank International (RBI) зі списку міжнародних спонсорів війни, повідомило в четвер агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За словами дипломатичних джерел Politico, голосування за 12-й пакет санкцій без Негаммера вийшло випадковим – канцлер вийшов з кімнати, щоб поговорити з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про вступ Румунії й Болгарії в Шенгенську зону.

Але його відсутність під час ухвалення рішення нагадало момент, коли лідери країн ЄС вирішили почати переговори про вступ України – тоді з зали вийшов прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який обіцяв блокувати це питання.

Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька австрійських чиновників, які розмовляли з Reuters, заявили, що не хочуть повністю розривати багаторічні зв'язки з Росією у сподіванні на відновлення відносин.

У жовтні глава МЗС Австрії Александр Шалленберг розкритикував чорний список НАЗК на зустрічі європейських міністрів у Києві. А протягом останніх тижнів офіційні особи Австрії висловлювали свої занепокоєння з приводу списку на зустрічах в Брюсселі. Raiffeisen Bank – єдина австрійська компанія в у цьому переліку.

Представники Raiffeisen Bank також зустрічалися з Національним агентством України з питань запобігання корупції, яке веде список спонсорів війни. "Ми вважаємо несправедливим, що ми потрапили до цього переліку", – заявив агентству представник банку.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram написав, що 12-й пакет санкцій стосуватиметься експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення. Планується запровадити ембарго на російські алмази.

Офіційне ухвалення буде за кілька днів.

Внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом. Усі зазначені у переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком і використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.