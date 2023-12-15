Лидеры Евросоюза согласовали 12-й пакет санкций без канцлера Австрии – он вышел из зала

Фото: EPA / OLIVIER HOSLET

Лидеры Европейского Союза в ночь на 15 декабря согласовали 12-й пакет санкций против России, говорится в коммюнике их саммита. Причем это произошло без премьера Австрии Карла Негаммера в зале, пишет Politico.

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Австрия пыталась заблокировать принятие 12-го пакета санкций, требуя исключить Raiffeisen Bank International (RBI) из списка международных спонсоров войны, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам дипломатических источников Politico, голосование за 12-й пакет санкций без Негаммера получилось случайным – канцлер вышел из комнаты, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопрос вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.

Но его отсутствие при принятии решения напомнило момент, когда лидеры стран ЕС решили начать переговоры о вступлении Украины – тогда из зала вышел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обещавший блокировать этот вопрос.

Хотя Австрия публично поддерживает Украину, несколько разговаривавших с Reuters австрийских чиновников заявили, что не хотят полностью разрывать многолетние связи с Россией в надежде на возобновление отношений.

В октябре глава МИД Австрии Александр Шалленберг подверг критике черный список НАПК на встрече европейских министров в Киеве. А на протяжении последних недель официальные лица Австрии выражали свою обеспокоенность по поводу списка на встречах в Брюсселе. Raiffeisen Bank – единственная австрийская компания в этом списке.

Представители Raiffeisen Bank также встречались с Национальным агентством Украины по предотвращению коррупции, которое ведет список спонсоров войны. "Мы считаем несправедливым, что мы попали в этот список", — заявил агентству представитель банка.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram написал, что 12-й пакет санкций будет касаться экспорта сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования программного обеспечения. Планируется ввести эмбарго на российские алмазы.

Официальное принятие будет через несколько дней.

Внесение в список международных спонсоров войны является репутационным инструментом. Все указанные в списке компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется в мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.