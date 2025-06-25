Майже 70% українців не мають заощаджень через низькі доходи – опитування

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Більшість українців – 68% – зізналися, що не тримають грошей у банках через відсутність заощаджень внаслідок низького рівня доходів. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Ще чверть опитаних (25%) заявили, що не тримають гроші в банках через недовіру до фінансової системи.

Інші причини включають високий рівень постійних витрат, нестабільні доходи або відсутність постійної роботи.

Фото: група "Рейтинг"

Після отримання виплат на банківську картку опитані найчастіше знімають лише частину готівки, а решту витрачають із картки – так чинять 36% респондентів. Інші 26% знімають готівку мінімально і користуються переважно картою.

Фото: група "Рейтинг"

Найменше банківські картки використовують мешканці сіл, люди з низькими доходами та старші респонденти. Водночас молодь та більш забезпечені українці частіше відкладають гроші і використовують банківські сервіси.

Попри складну економічну ситуацію, частка тих, хто тримає більшу частину грошей у банках, зросла на 3% проти 2023 року. Загалом 29% респондентів зберігають у банках принаймні половину своїх заощаджень.

Найпоширенішим типом банківського рахунку серед населення є зарплатний картковий рахунок – ним володіють близько половини опитаних (49%). Про наявність поточного рахунку в гривні зазначили 36%, ще 31% – мають пенсійний картковий рахунок.

Фото: група "Рейтинг"

Також зросла загальна довіра до банківської системи – з 64% у 2023 році до 68% у 2025 році.

Довідка Опитування проводили у квітні-травні 2025 року серед жителів України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Херсонської, Харківської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та АР Крим. Вибірка становить 2000 респондентів. Метод проведення опитування – особисті формалізовані інтерв’ю (face-to-face). Статистична похибка – не більш ніж 2,2%. Опитування проводили у квітні-травні 2025 року серед жителів України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Херсонської, Харківської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та АР Крим. Вибірка становить 2000 респондентів. Метод проведення опитування – особисті формалізовані інтерв’ю (face-to-face). Статистична похибка – не більш ніж 2,2%.