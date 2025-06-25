Почти 70% украинцев не имеют сбережений из-за низких доходов – опрос
Большинство украинцев – 68% – признались, что не держат деньги в банках из-за отсутствия сбережений вследствие низкого уровня доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
Еще четверть опрошенных (25%) заявили, что не держат деньги в банках из-за недоверия к финансовой системе.
Другие причины включают в себя высокий уровень постоянных расходов, нестабильные доходы или отсутствие постоянной работы.
При получении выплат на банковскую карту опрошенные чаще всего снимают лишь часть наличных, а остальные тратят с карты – так поступают 36% респондентов. Остальные 26% снимают наличные деньги минимально и пользуются преимущественно картой.
Меньше всего банковские карты используют жители сел, люди с низкими доходами и старшие респонденты. В то же время молодежь и более обеспеченные украинцы чаще откладывают деньги и используют банковские сервисы.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, доля тех, кто держит большую часть денег в банках, выросла на 3% по сравнению с 2023 годом. В общей сложности 29% респондентов хранят в банках по меньшей мере половину своих сбережений.
Более распространенным типом банковского счета среди населения является зарплатный карточный счет – им владеют около половины опрошенных (49%). О наличии текущего счета в гривне отметили 36%, еще 31% – имеют пенсионный карточный счет.
Также выросло всеобщее доверие к банковской системе – с 64% в 2023 году до 68% в 2025 году.
- Половина украинцев считает, что уровень коррупции вырос за год, несмотря на войну. Чаще сталкиваются со взятками в образовании, медицине и полиции.