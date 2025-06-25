Почти 70% украинцев не имеют сбережений из-за низких доходов – опрос

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Большинство украинцев – 68% – признались, что не держат деньги в банках из-за отсутствия сбережений вследствие низкого уровня доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Еще четверть опрошенных (25%) заявили, что не держат деньги в банках из-за недоверия к финансовой системе.

Другие причины включают в себя высокий уровень постоянных расходов, нестабильные доходы или отсутствие постоянной работы.

Фото: группа "Рейтинг"

При получении выплат на банковскую карту опрошенные чаще всего снимают лишь часть наличных, а остальные тратят с карты – так поступают 36% респондентов. Остальные 26% снимают наличные деньги минимально и пользуются преимущественно картой.

Фото: группа "Рейтинг"

Меньше всего банковские карты используют жители сел, люди с низкими доходами и старшие респонденты. В то же время молодежь и более обеспеченные украинцы чаще откладывают деньги и используют банковские сервисы.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, доля тех, кто держит большую часть денег в банках, выросла на 3% по сравнению с 2023 годом. В общей сложности 29% респондентов хранят в банках по меньшей мере половину своих сбережений.

Более распространенным типом банковского счета среди населения является зарплатный карточный счет – им владеют около половины опрошенных (49%). О наличии текущего счета в гривне отметили 36%, еще 31% – имеют пенсионный карточный счет.

Фото: группа "Рейтинг"

Также выросло всеобщее доверие к банковской системе – с 64% в 2023 году до 68% в 2025 году.

Справка Опрос проводился в апреле-мае 2025 года среди жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и АР Крым. Выборка составляет 2000 респондентов. Метод проведения опроса – личные формализованные интервью (face-to-face). Статистическая погрешность – не более 2,2%. Опрос проводился в апреле-мае 2025 года среди жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и АР Крым. Выборка составляет 2000 респондентов. Метод проведения опроса – личные формализованные интервью (face-to-face). Статистическая погрешность – не более 2,2%.