Найбільший банк Швеції згортає бізнес у Росії
Шведський банк SEB планує повністю згорнути свою діяльність у Россії та покинути ринок РФ. Про це заявив керівник відділу маркетингу та комунікацій банку SEB в Естонії Сільвер Воху, повідомляє ERR.
"SEB має офіс лише в Санкт-Петербурзі, щоб допомогти своїм небагатьом клієнтам вийти з російського ринку", – сказав він.
У SEB Group також повідомили виданню, що діяльність SEB в Росії зосереджена лише на підтримці дочірніх компаній скандинавських, німецьких і британських бізнес-клієнтів, що працюють у країні.
"SEB не вів бізнес-діяльності, спрямованої на місцеві компанії, установи або приватних осіб", – сказано в заяві.
Кредитний портфель знаходиться на нульовому рівні. Нові кредити банк не видає. Старі кредити клієнтами повністю погашені, зазначили в банку.
За словами Воху, національні нормативно-правові процедури та вимоги роблять повне закриття банку складним і тривалим.
"Це може зайняти невідомо скільки часу. Напрямок зрозумілий, що банк закриється в Росії. Але план – зробити це відповідно до цілей і правил", – сказав Воху.
SEB – банк зі шведським капіталом, що належить Європейському Союзу, головний офіс якого розташований у Стокгольмі. Євросоюз запровадив проти Росії 12 пакетів санкцій, які також стосуються банківського сектору. SEB закрив московський офіс у 2022 році.
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- З початку війни РФ проти України італійська банківська група Intesa Sanpaolo припинила будь-яке фінансування російських і білоруських контрагентів. Усі місцеві операції було поставлено під особливий контроль кризового підрозділу.