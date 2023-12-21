Найбільший банк Швеції згортає бізнес у Росії

Діяльність SEB у Росії зосереджена лише на підтримці дочірніх компаній скандинавських, німецьких і британських бізнес-клієнтів

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Шведський банк SEB планує повністю згорнути свою діяльність у Россії та покинути ринок РФ. Про це заявив керівник відділу маркетингу та комунікацій банку SEB в Естонії Сільвер Воху, повідомляє ERR.

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"SEB має офіс лише в Санкт-Петербурзі, щоб допомогти своїм небагатьом клієнтам вийти з російського ринку", – сказав він.

У SEB Group також повідомили виданню, що діяльність SEB в Росії зосереджена лише на підтримці дочірніх компаній скандинавських, німецьких і британських бізнес-клієнтів, що працюють у країні.

"SEB не вів бізнес-діяльності, спрямованої на місцеві компанії, установи або приватних осіб", – сказано в заяві.

Кредитний портфель знаходиться на нульовому рівні. Нові кредити банк не видає. Старі кредити клієнтами повністю погашені, зазначили в банку.

За словами Воху, національні нормативно-правові процедури та вимоги роблять повне закриття банку складним і тривалим.

"Це може зайняти невідомо скільки часу. Напрямок зрозумілий, що банк закриється в Росії. Але план – зробити це відповідно до цілей і правил", – сказав Воху.

SEB – банк зі шведським капіталом, що належить Європейському Союзу, головний офіс якого розташований у Стокгольмі. Євросоюз запровадив проти Росії 12 пакетів санкцій, які також стосуються банківського сектору. SEB закрив московський офіс у 2022 році.

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