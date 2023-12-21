Крупнейший банк Швеции сворачивает бизнес в России

Деятельность SEB в России сосредоточена только на поддержке дочерних компаний скандинавских, германских и британских бизнес-клиентов

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Шведский банк SEB намерен полностью свернуть свою деятельность в России и покинуть рынок РФ. Об этом заявил руководитель отдела маркетинга и коммуникаций банка SEB в Эстонии Сильвер Воху, сообщает ERR.

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"SEB располагает офисом только в Санкт-Петербурге, чтобы помочь своим немногим клиентам выйти с российского рынка", – сказал он.

В SEB Group также сообщили, что деятельность SEB в России сосредоточена лишь на поддержке дочерних компаний скандинавских, немецких и британских бизнес-клиентов, работающих в стране.

"SEB не вел бизнес-деятельности, направленной на местные компании, учреждения или частные лица", – сказано в заявлении.

Кредитный портфель находится на нулевом уровне. Новые кредиты банк не выдает. Старые кредиты клиентами полностью погашены, отметили в банке.

По словам Воху, национальные нормативно-правовые процедуры и требования делают полное закрытие банка сложным и продолжительным.

"Это может занять неизвестно сколько времени. Направление понятно, банк закроется в России. Но план – сделать это в соответствии с целями и правилами", – сказал Воху.

SEB – банк со шведским капиталом, принадлежащий Европейскому Союзу, главный офис которого расположен в Стокгольме. Евросоюз ввел против России 12 пакетов санкций, также касающихся банковского сектора. SEB закрыл столичный кабинет в 2022 году.

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