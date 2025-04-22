Тігіпко отримав дозвіл НБУ на купівлю Ідея Банку

Сергій Тігіпко (фото - Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Національний банк України рішенням від 21 квітня надав згоду на опосередковане придбання власником групи "ТАС" Сергієм Тігіпком 100% акцій Ідея Банку (Львів). Про це йдеться у біржовому повідомленні продавця – польського Getin Holding SA у вівторок, пише Інтерфакс-Україна.

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"Таким чином, була виконана ще одна умова переходу права власності на акції Ідея Банк Україна, визначена у договорі", – зазначив Getin Holding.

Раніше, 14 та 27 березня, продавець повідомив, що через необхідність перевірки поданих документів та інформації НБУ продовжив ще на 30 робочих днів строк прийняття рішення про погодження угоди купівлі-продажу Ідея Банку.

Ідея Банк (раніше – Прикарпатлісбанк, до 2011 року – Плюс Банк) заснований 1989 року та є одним з найстаріших на ринку України. З червня 2007 року єдиним акціонером Ідея Банку стала польська фінансова група Getin Holding S.A. мільярдера Лешека Чарнецького.

У березні 2023 року НБУ визнав репутацію польського акціонера Ідея Банку небездоганною і встановив йому термін для усунення порушень банківського законодавства – один рік із моменту ухвалення рішення. Після того як йому не вдалося виправити репутацію, НБУ зобов'язав акціонера продати банк.

Наприкінці квітня 2024 року регулятор дав шість місяців Getin на продаж його 100% частки в статутному капіталі Ідея Банку. Аналогічну вимогу було висунуто і до Чарнецького, від якого Нацбанк зажадав протягом пів року продати Getin 44,98% Ідея Банку, запропонувавши як альтернативу продати його частку в Getin або належну йому LC Corp BV, яка володіє 34,17% в Getin.

У жовтні 2024 року правління Getin і група "ТАС" Тігіпка підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку. Базова сума угоди становила $34 млн. Того ж місяця Getin отримав рішення НБУ про продовження шестимісячного терміну на продаж Ідея Банку – до кінця січня 2025 року.

Антимонопольний комітет України надав Тігіпку дозвіл на угоду 12 грудня 2024 року, а Нацбанк України наприкінці січня 2025 року повідомив про отримання від Тігіпка пакета документів щодо погодження купівлі Ідея Банку.