Тигипко получил разрешение НБУ на покупку Идея Банка

Сергей Тигипко (фото – Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальный банк Украины решением от 21 апреля дал согласие на опосредованное приобретение владельцем группы "ТАС" Сергеем Тигипко 100% акций Идея Банка (Львов). Об этом говорится в биржевом сообщении продавца – польского Getin Holding SA во вторник, пишет Интерфакс-Украина.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Таким образом, было выполнено еще одно условие перехода права собственности на акции Идея Банк Украина, определенное в договоре", – отметил Getin Holding.

Ранее, 14 и 27 марта, продавец сообщил, что из-за необходимости проверки поданных документов и информации НБУ продлил еще на 30 рабочих дней срок принятия решения о согласовании сделки купли-продажи Идея Банка.

Идея Банк (ранее – Прикарпатлесбанк, до 2011 года – Плюс Банк) основан в 1989 году и является одним из старейших на рынке Украины. С июня 2007 года единственным акционером Идея Банка стала польская финансовая группа Getin Holding SA миллиардера Лешека Чарнецкого.

В марте 2023 года НБУ признал репутацию польского акционера Идея Банка небезупречной и установил ему срок для устранения нарушений банковского законодательства – один год с момента принятия решения. После того, как ему не удалось исправить репутацию, НБУ обязал акционера продать банк.

В конце апреля 2024 года регулятор дал шесть месяцев Getin на продажу его 100% доли в уставном капитале Идея Банка. Аналогичное требование было выдвинуто и Чарнецкому, от которого Нацбанк потребовал в течение полугода продать Getin 44,98% Идея Банка, предложив в качестве альтернативы продать его долю в Getin или принадлежащую ему LC Corp BV, владеющую 34,17% в Getin.

В октябре 2024 года правление Getin и группа "ТАС" Тигипко подписали договор купли-продажи Идея Банка. Базовая сумма сделки составила $34 млн. В том же месяце Getin получил решение НБУ о продлении шестимесячного срока на продажу Идея Банка – до конца января 2025 года.

Антимонопольный комитет Украины предоставил Тигипко разрешение на соглашение 12 декабря 2024 года, а Нацбанк Украины в конце января 2025 года сообщил о получении от Тигипко пакета документов о согласовании покупки Идея Банка.