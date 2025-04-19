Нацбанк відсудив у Бахматюка офіс Ukrlandfarming в Києві
Північний апеляційний господарський суд 5 березня надав дозвіл Національному банку як забезпеченому кредитору звернути стягнення на комплекс будівель та споруд у Києві біля станції метро "Житомирська" (проспект Берестейський, 121в) шляхом їх продажу на прилюдних торгах. Про це повідомила пресслужба НБУ.
14 квітня Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду відмовив ініціюючому кредитору ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" у відкритті касаційного провадження.
Власником майна є ТОВ "Торговий дім "Трансмагістраль", яке належить ПрАТ "Агрохолдинг Авангард" Олега Бахматюка.
На Берестейському проспекті, 121в, розташований головні офіси агрохолдингів "Укрлендфармінг" і Avangardco.
З 2008 до 2014 року банк "Фінансова ініціатива" Бахматюка взяв у НБУ п'ять кредитів рефінансування під заставу цих будівель. Оскільки банк не виконував зобов'язання, НБУ у 2018 році подав позов про стягнення заставного майна. У 2022 році було відкрито провадження про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Трансмагістраль".
У процедурі банкрутства були визнані вимоги НБУ на суму понад 3 млрд грн.
Господарський суд Києва у вересні 2024 року не задовольнив заяву НБУ про дозвіл звернути стягнення на заставне майно, але апеляційний суд підтримав позицію Нацбанку.
Банк "Фінансова ініціатива" було визнано неплатоспроможним у 2015 році, а його загальна заборгованість перед НБУ становить 7 млрд грн.
- У січні 2025 року Нацбанк виграв останній суд про стягнення з Бахматюка як з поручителя Фінансової ініціативи 1,8 млрд грн.
- У березні 2024 року НАБУ та САП передали до суду обвинувальний акт проти Бахматюка як колишнього бенефіціара VAB Банку. Його обвинувачують у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, виданого VAB Банку у 2014 році. Бахматюка серед обвинувачених не було.