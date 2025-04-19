Нацбанк отсудил у Бахматюка офис Ukrlandfarming в Киеве
Северный апелляционный хозяйственный суд 5 марта разрешил Национальному банку как обеспеченному кредитору обратить взыскание на комплекс зданий и сооружений в Киеве возле станции метро "Житомирская" (проспект Берестейский, 121в) путем их продажи на публичных торгах. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
14 апреля Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда отказал инициирующему кредитору ООО "ФК "Монополиум Финанс" в открытии кассационного производства.
Собственником имущества является ООО "Торговый дом "Трансмагистраль", принадлежащее ЧАО "Агрохолдинг Авангард" Олега Бахматюка .
На Берестейском проспекте, 121в расположены головные офисы агрохолдингов "Укрлендфарминг" и Avangardco.
С 2008 по 2014 год банк "Финансовая инициатива" Бахматюка взял у НБУ пять кредитов рефинансирования под залог этих зданий. Поскольку банк не выполнял обязательства, НБУ в 2018 году подал иск о взыскании залогового имущества. В 2022 году было открыто производство о банкротстве ООО "Торговый дом "Трансмагистраль".
В процедуре банкротства были признаны требования НБУ на сумму более 3 млрд. грн.
Хозяйственный суд Киева в сентябре 2024 г. не удовлетворил заявление НБУ о разрешении обратить взыскание на залоговое имущество, но апелляционный суд поддержал позицию Нацбанка.
Банк "Финансовая инициатива" был признан неплатежеспособным в 2015 году, а его общая задолженность перед НБУ составляет 7 млрд грн.
- В январе 2025 года Нацбанк выиграл последний суд о взыскании с Бахматюка как по поручителю Финансовой инициативы 1,8 млрд грн.
- В марте 2024 года НАБУ и САП передали в суд обвинительный акт против Бахматюка как бывшего бенефициара VAB Банка. Его обвиняют в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного VAB Банку в 2014 году. Бахматюка среди обвиняемых не было.