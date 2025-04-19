Нацбанк отсудил у Бахматюка офис Ukrlandfarming в Киеве

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Северный апелляционный хозяйственный суд 5 марта разрешил Национальному банку как обеспеченному кредитору обратить взыскание на комплекс зданий и сооружений в Киеве возле станции метро "Житомирская" (проспект Берестейский, 121в) путем их продажи на публичных торгах. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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14 апреля Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда отказал инициирующему кредитору ООО "ФК "Монополиум Финанс" в открытии кассационного производства.

Собственником имущества является ООО "Торговый дом "Трансмагистраль", принадлежащее ЧАО "Агрохолдинг Авангард" Олега Бахматюка .

На Берестейском проспекте, 121в расположены головные офисы агрохолдингов "Укрлендфарминг" и Avangardco.

С 2008 по 2014 год банк "Финансовая инициатива" Бахматюка взял у НБУ пять кредитов рефинансирования под залог этих зданий. Поскольку банк не выполнял обязательства, НБУ в 2018 году подал иск о взыскании залогового имущества. В 2022 году было открыто производство о банкротстве ООО "Торговый дом "Трансмагистраль".

В процедуре банкротства были признаны требования НБУ на сумму более 3 млрд. грн.

Хозяйственный суд Киева в сентябре 2024 г. не удовлетворил заявление НБУ о разрешении обратить взыскание на залоговое имущество, но апелляционный суд поддержал позицию Нацбанка.

Банк "Финансовая инициатива" был признан неплатежеспособным в 2015 году, а его общая задолженность перед НБУ составляет 7 млрд грн.