Завладение 1,2 млрд грн в VAB Банке: САП направила в суд обвинительный акт Бахматюку

Олег Бахматюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего бенефициара VAB Банка Олега Бахматюка и его сестры Наталии Василюк, экс-председателя набсовета банка, которых обвиняют в незаконном завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Нацбанк признал VAB Банк неплатежеспособным в ноябре 2014 годе.

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В октябре 2014 года VAB Банк обратился в НБУ с ходатайством предоставить стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что банк не предоставил все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, выдало кредит, отмечают в САП.

При этом стоимость недвижимости, переданной под залог Нацбанку, была завышена почти в 25 раз через поддельные отчеты об оценке. В ходе досудебного следствия экспертиза установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляла 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, как заявлял VAB Банк.

Стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, до сих пор не возвращен.

До этого VAB Банк уже получал от Нацбанка кредит на 3 млрд грн, и эти средства также не вернул.

Антикоррупционное бюро проводило расследование завладения кредитом НБУ с октября 2016 года. В 2019 году дело пытались закрыть из-за передачи его Национальной полиции, но генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул дело в НАБУ.

НАБУ завершило расследование этого дела в июле 2021 года. В мае 2023 года дело было направлено в суд, но Бахматюка среди обвиняемых не было. В августе НАБУ вручило новые подозрения Бахматюку и его сестре по растрате денег НБУ в VAB Банк. Бахматюку грозит 12 лет лишения свободы.

2 февраля 2024 года в суд направили другое дело с обвинениями против Бахматюка о взятке в 722 млн грн экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову и его советнику.

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