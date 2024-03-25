Заволодіння 1,2 млрд грн у VAB Банку: САП скерувала до суду обвинувальний акт Бахматюку
Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього бенефіціара VAB Банку Олега Бахматюка та його сестри Наталії Василюк, ексголови наглядової ради банку, яких звинувачують у незаконному заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту НБУ. Про це повідомляє пресслужба САП.
Нацбанк визнав VAB Банк неплатоспроможним у листопаді 2014 року.
У жовтні 2014 року VAB Банк звернувся до НБУ з клопотанням надати стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Попри те, що банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, видало кредит, зазначають у САП.
Водночас вартість нерухомості, переданої під заставу Нацбанку, була завищена майже у 25 разів через підроблені звіти про оцінку. Під час досудового слідства експертиза встановила, що реальна вартість закладеної нерухомості становила 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, як заявляв VAB Банк.
Стабілізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ терміном на два роки, досі не повернуто.
До цього VAB Банк уже отримував від Нацбанку кредит на 3 млрд грн, і ці кошти також не повернув.
Антикорупційне бюро проводило розслідування заволодіння кредитом НБУ з жовтня 2016 року. У 2019 році справу намагалися закрити через передання його Національній поліції, але генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув справу до НАБУ.
НАБУ завершило розслідування цієї справи у липні 2021 року. У травні 2023 року справу було спрямовано до суду, але Бахматюка серед обвинувачених не було. У серпні НАБУ повідомило нові підозри Бахматюку та його сестрі щодо розтрати грошей НБУ у VAB Банку. Бахматюку загрожує 12 років ув'язнення.
- 2 лютого 2024 року до суду спрямували іншу справу зі звинуваченнями проти Бахматюка про хабар у 722 млн грн ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову та його раднику.