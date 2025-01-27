Нацбанк выиграл последний суд у Бахматюка: он должен 1,8 млрд грн

Олег Бахматюк (фото – latifundist.com)

Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы экс-владельца ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива" Олега Бахматюка на решение взыскать с него в качестве поручителя более 1,8 млрд грн в пользу Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Верховный суд в составе Кассационного гражданского суда 22 января 2025 возобновил исполнение решения суда первой инстанции и апелляционной инстанции. Взысканные средства должны быть направлены на погашение долга банка "Финансовая Инициатива" по кредиту рефинансирования.

ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива" в 2014 году заключило с Национальным банком договор о кредите рефинансирования для поддержки ликвидности на сумму 2 млрд грн. Олег Бахматюк, являвшийся владельцем финучреждения, в обеспечение возврата кредита рефинансирования заключил с НБУ договор поручительства.

Поскольку владелец банка не выполнял взятые на себя обязательства по договору поручительства, Национальный банк обратился в Печерский районный суд города Киева с исковым заявлением о взыскании задолженности с Олега Бахматюка.

Печерский районный суд города Киева 13 июля 2023 принял решение о взыскании с Олега Бахматюка 1,8 млрд грн. Киевский апелляционный суд постановлением от 5 июня 2024 года оставил решение без изменений.

За время рассмотрения дела в суде за счет залогового имущества, предоставленного другими поручителями в обеспечение выполнения обязательств ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива" по договору рефинансирования, произошло частичное погашение задолженности по кредиту на сумму около 200 млн грн.

Сейчас Печерский районный суд рассматривает еще шесть дел по исковым заявлениям Национального банка Олегу Бахматюку в качестве поручителя по долгам ПАО "ВиЭйБи Банк" и ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" по другим кредитам рефинансирования.

Общая сумма задолженности, взимаемая Национальным банком в судебном порядке с Олега Бахматюка, составляет около 7,9 млрд грн.