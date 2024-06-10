Бахматюк проиграл Нацбанку 1,8 млрд грн в суде. Решение вступило в законную силу

Олег Бахматюк. Фото - latifundist.com

Киевский апелляционный суд 5 июня отказал в удовлетворении жалобы эксвладельца ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива" Олега Бахматюка на решение взыскать с него в качестве поручителя более 1,8 млрд грн в пользу Национального банка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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"В соответствии с постановлением апелляционного суда решение суда первой инстанции вступило в законную силу, что дает право Национальному банку получить исполнительные листы и начать процедуру принудительного взыскания средств с Олега Бахматюка в пределах исполнительного производства", – прокомментировали в НБУ.

Взысканные средства будут направлены на погашение долга банка "Финансовая Инициатива" по кредиту рефинансирования.

ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива" в 2014 году заключило с Национальным банком договор о кредите рефинансирования для поддержки ликвидности на сумму 2 млрд грн. Олег Бахматюк, являвшийся владельцем финучреждения, в обеспечение возврата кредита рефинансирования заключил с НБУ договор поручительства.

Поскольку владелец банка не выполнял взятые на себя обязательства по договору поручительства, Национальный банк обратился в Печерский районный суд города Киева с исковым заявлением о взыскании задолженности с Олега Бахматюка. Печерский районный суд города Киева 13 июля 2023 принял решение о взыскании с Олега Бахматюка 1,8 млрд грн.

За время рассмотрения дела в суде за счет залогового имущества, предоставленного имущественными поручителями в обеспечение выполнения обязательств ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" по договору рефинансирования, задолженность по кредиту погасили на сумму около 200 млн грн.

Сейчас Печерский районный суд рассматривает еще шесть дел по исковым заявлениям Национального банка Олегу Бахматюку в качестве поручителя по долгам ПАО "ВиЭйБи Банк" и ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" по другим кредитам рефинансирования.

Справка Правление НБУ отнесло ПАО "ВиЭйБи Банк" в категорию неплатежеспособных 20 ноября 2014 года, а ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" – 23 июня 2015 года. Правление НБУ отнесло ПАО "ВиЭйБи Банк" в категорию неплатежеспособных 20 ноября 2014 года, а ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" – 23 июня 2015 года.

Общая сумма задолженности, взимаемая Национальным банком в судебном порядке с Олега Бахматюка, составляет около 7,9 млрд грн.