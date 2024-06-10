Бахматюк програв Нацбанку 1,8 млрд грн в суді. Рішення набрало законної сили

Олег Бахматюк. Фото - latifundist.com

Київський апеляційний суд 5 червня відмовив у задоволенні скарги ексвласника ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" Олега Бахматюка на рішення стягнути з нього як поручителя понад 1,8 млрд грн на користь Національного банку. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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"Відповідно до постанови апеляційного суду рішення суду першої інстанції набрало законної сили, що надає право Національному банку отримати виконавчі листи та розпочати процедуру примусового стягнення коштів з Олега Бахматюка в межах виконавчого провадження", – прокоментували в НБУ.

Стягнуті кошти спрямовуватимуться на погашення боргу банку "Фінансова Ініціатива" за кредитом рефінансування.

ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" в 2014 році уклало з Національним банком договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму 2 млрд грн. Олег Бахматюк, який був власником фінустанови, в забезпечення повернення кредиту рефінансування уклав з НБУ договір поруки.

Оскільки власник банку не виконував взяті на себе зобов’язання за договором поруки, Національний банк звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою про стягнення заборгованості з Олега Бахматюка. Печерський районний суд міста Києва 13 липня 2023 року ухвалив рішення про стягнення з Олега Бахматюка 1,8 млрд грн.

За час розгляду справи в суді коштом заставного майна, наданого майновими поручителями в забезпечення виконання зобов’язань ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" за договором рефінансування, заборгованість за кредитом погасили на суму близько 200 млн грн.

Зараз Печерський районний суд розглядає ще шість справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка як поручителя за боргами ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" за іншими кредитами рефінансування.

Довідка Правління НБУ віднесло ПАТ "ВіЕйБі Банк" до категорії неплатоспроможних 20 листопада 2014 року, а ПАТ" Комерційний банк "Фінансова ініціатива" – 23 червня 2015 року. Правління НБУ віднесло ПАТ "ВіЕйБі Банк" до категорії неплатоспроможних 20 листопада 2014 року, а ПАТ" Комерційний банк "Фінансова ініціатива" – 23 червня 2015 року.

Загальна сума заборгованості, яку Національний банк стягує в судовому порядку з Олега Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.