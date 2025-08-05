Нацбанк випустив нову памʼятну монету із серії "Українська спадщина": чому присвячена

В Україні ввели в обіг монету, присвячену гончарному мистецтву селища Опішня

Фото: Нацбанк

Національний банк ввів у обіг нову пам’ятну монету з серії "Українська спадщина" – "Опішнянська кераміка". Про це повідомила пресслужба НБУ.

Монета присвячена традиційному гончарному мистецтву селища Опішня на Полтавщині, яке бере початок із XVII століття.

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За словами НБУ, опішнянська кераміка стала важливим явищем національної культури, як у мистецькому, так і в етнографічному вимірах. У 2012 році її внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

На аверсі монети в центрі зображено зооморфну скульптуру "Лев" роботи відомого гончара з Опішні Василя Омеляненка (елемент прикрашений кольоровим друком). Обабіч скульптури розміщено фрагменти характерного наліпного декору зооморфної скульптури.

На реверсі представлена стилізована композиція, сформована з елементів традиційного орнаментального декору опішнянських глиняних виробів, зокрема тарелей. У верхній частині монети – напис "Опішнянська кераміка".

Дизайн монети створила Аліса Іванова, а скульпторами були Анатолій і Володимир Демʼяненки.

Монета виготовлена з нейзильберу, має номінал 5 гривень, тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

З 6 серпня 2025 року монету можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.