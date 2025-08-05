Нацбанк випустив нову памʼятну монету із серії "Українська спадщина": чому присвячена
Національний банк ввів у обіг нову пам’ятну монету з серії "Українська спадщина" – "Опішнянська кераміка". Про це повідомила пресслужба НБУ.
Монета присвячена традиційному гончарному мистецтву селища Опішня на Полтавщині, яке бере початок із XVII століття.
За словами НБУ, опішнянська кераміка стала важливим явищем національної культури, як у мистецькому, так і в етнографічному вимірах. У 2012 році її внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
На аверсі монети в центрі зображено зооморфну скульптуру "Лев" роботи відомого гончара з Опішні Василя Омеляненка (елемент прикрашений кольоровим друком). Обабіч скульптури розміщено фрагменти характерного наліпного декору зооморфної скульптури.
На реверсі представлена стилізована композиція, сформована з елементів традиційного орнаментального декору опішнянських глиняних виробів, зокрема тарелей. У верхній частині монети – напис "Опішнянська кераміка".
Дизайн монети створила Аліса Іванова, а скульпторами були Анатолій і Володимир Демʼяненки.
Монета виготовлена з нейзильберу, має номінал 5 гривень, тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.
З 6 серпня 2025 року монету можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
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