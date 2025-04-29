НБУ: ділову репутацію Порошенка визнали небездоганною, це не обмежує роботу його банку
Національний банк України офіційно підтвердив, що 28 квітня Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків визнав небездоганною ділову репутацію Петра Порошенка як власника істотної участі в АТ "Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ). Про це йдеться на сайті НБУ.
Підставою для такого рішення стали санкції, застосовані до Порошенка рішенням РНБО від 12 лютого 2025 року. Згідно з Положенням про ліцензування банків, застосування санкцій вважається ознакою небездоганної ділової репутації фізичної особи.
У лютому 2025 року Петро Порошенко потрапив під санкції разом з Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим, Костянтином Жеваго та Віктором Медведчуком. В СБУ пояснили, що всі вони перебувають під безстроковими санкціями через загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку.
Визнання ділової репутації власника істотної участі банку небездоганною жодним чином не обмежує діяльність банку та виконання його обов’язків перед клієнтами.
Національний банк поскаржився, що заздалегідь попереджав всі зацікавлені сторони, що комітет збереться в дистанційному форматі.
Попри це, народні депутати України від партії Європейська солідарність Ніна Южаніна, Михайло Бондар, Артур Герасимов, Ростислав Павленко та адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков прибули до будівлі НБУ та вимагали забезпечити їм можливість бути фізично присутніми на засіданні комітету.
"Національний банк розцінює дії народних депутатів та осіб, що їх супроводжували, зокрема ведення прямої трансляції їхнього перебування в НБУ в ефірі 5 каналу та виклик Національної поліції, як спробу тиску на працівників НБУ та намагання зірвати роботу комітету. НБУ розгляне можливість подання заяви до правоохоронних органів про тиск та перешкоджання діяльності з боку зазначених народних депутатів та осіб, що їх супроводжували", – йдеться у повідомленні.
Порошенко, який 28 квітня був за кордоном, назвав рішення НБУ абсурдним і незаконним.
"Дії НБУ і його голови Пишного, який є другом голови ОП Єрмака, є черговим етапом зачистки політичного поля і створення проблем для опозиції. Хоч насправді це створить проблеми самому Нацбанку і Україні. Усе це свідчить про активну підготовку до виборів, яку провадить влада", – йдеться в заяві Порошенка.
- У березні 2023 року НБУ визнав небездоганною репутацію польського акціонера Ідея Банку Лєшека Чарнецького.
- Ця історія закінчилася тим, що Чарнецькому (після того, як йому протягом року не вдалося виправити репутацію) довелося продати банк.