НБУ: репутацию Порошенко признали небезупречной, это не ограничивает работу его банка

Нацбанк пожаловался на давление со стороны депутатов Евросолидарности и адвокатов Петра Порошенко

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Национальный банк Украины официально подтвердил, что 28 апреля Комитет по надзору и регулированию деятельности банков признал небезупречной деловую репутацию Петра Порошенко как владельца существенного участия в АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ). Об этом говорится на сайте НБУ.

Основанием такого решения стали санкции, примененные к Порошенко решением СНБО от 12 февраля 2025 года. Согласно Положению о лицензировании банков применение санкций считается признаком небезупречной деловой репутации физического лица.

Признание деловой репутации владельца существенного участия банка небезупречной никак не ограничивает деятельность банка и выполнения его обязанностей перед клиентами.

Национальный банк пожаловался, что заранее предупреждал все заинтересованные стороны, что комитет соберется в дистанционном формате.

Несмотря на это, народные депутаты Украины от партии Европейская солидарность Нина Южанина, Михаил Бондарь, Артур Герасимов, Ростислав Павленко и адвокат Петра Порошенко Илья Новиков прибыли в здание НБУ и потребовали обеспечить им возможность физически присутствовать на заседании комитета.

"Национальный банк расценивает действия народных депутатов и лиц, которые их сопровождали, в частности ведение прямой трансляции их пребывания в НБУ в эфире 5 канала и вызов Национальной полиции, как попытку давления на работников НБУ и попытки сорвать работу комитета. НБУ рассмотрит возможность подачи заявления в правоохранительные органы о давлении и препятствовании деятельности со стороны указанных народных депутатов и лиц, которые их сопровождали", — говорится в сообщении.

Порошенко, который 28 апреля был за границей, назвал решение НБУ абсурдным и незаконным.

"Действия НБУ и его главы Пышного, который является другом главы ОП Ермака, является очередным этапом зачистки политического поля и создания проблем для оппозиции. Хотя на самом деле это создаст проблемы самому Нацбанку и Украине. Все это свидетельствует об активной подготовке к выборам, которую проводят власти", — говорится в заявлении Порошенко.