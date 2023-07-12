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НБУ не хоче, щоб PINBank віддали Укрпошті: Може похитнути фінансову стабільність

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 16:04
НБУ не хоче, щоб PINBank віддали Укрпошті: Може похитнути фінансову стабільність - Фото
Фото: НБУ

Національний банк виступає за ліквідацію націоналізованого PINBank, який раніше належав російському олігарху Євгенію Гінеру. Про це сказала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю Економічній правді.

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"PINBank не є системно важливим і може бути ліквідований без негативних наслідків для держави. Майно банку можна продати, а кошти зарахувати на користь держави. Це оптимальний шлях", – сказала вона.

Рожкова додала, що НБУ виступає категорично проти створення на його основі державного поштового банку.

"Ми бачимо суттєві ризики. Я не очікую, що цей банк буде здатен відповідати всім вимогам, а зважаючи на структуру, власність та обсяги Укрпошти, це може дуже серйозно похитнути фінансову стабільність", – сказала вона.

Рожкова вважає, що Укрпошті не потрібна банківська ліцензія, навіть якщо вона хоче відкривати рахунки.

"Завдяки закону про платіжні послуги платіжні системи стають мінібанками. Вони можуть відкривати рахунки, надавати споживчі кредити, проводити розрахунки. Якби Укрпошта відповідала всім вимогам технічно і з точки зору внутрішніх процедур, то вона могла б робити все це без банківської ліцензії", – пояснила вона.

Андрій Водяний
укрпоштабанкиНБУкатерина рожковаPINBank
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