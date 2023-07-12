НБУ не хочет, чтобы PINBank отдали Укрпоште: Может пошатнуть финансовую стабильность

Национальный банк выступает за ликвидацию национализированного PINBank, ранее принадлежавшего российскому олигарху Евгению Гинеру. Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью Экономической правде.

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"PINBank не является системно важным и может быть ликвидирован без негативных последствий для государства. Имущество банка можно продать, а средства зачислить в пользу государства. Это оптимальный путь", – сказала она.



Рожкова добавила, что НБУ выступает категорически против создания на его основе государственного почтового банка.

"Мы видим существенные риски. Я не ожидаю, что этот банк будет способен отвечать всем требованиям, а, учитывая структуру, собственность и объемы Укрпошты, это может очень серьезно поколебать финансовую стабильность", – сказала она.

Рожкова считает, что Укрпоште не требуется банковская лицензия, даже если она хочет открывать счета.

"Благодаря закону о платежных услугах платежные системы становятся минибанками. Они могут открывать счета, предоставлять потребительские кредиты, проводить расчеты. Если бы Укрпошта отвечала всем требованиям технически и с точки зрения внутренних процедур, она могла бы делать все это без банковской лицензии", – пояснила она.