НБУ не хочет, чтобы PINBank отдали Укрпоште: Может пошатнуть финансовую стабильность
Национальный банк выступает за ликвидацию национализированного PINBank, ранее принадлежавшего российскому олигарху Евгению Гинеру. Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью Экономической правде.
Рожкова добавила, что НБУ выступает категорически против создания на его основе государственного почтового банка.
"Мы видим существенные риски. Я не ожидаю, что этот банк будет способен отвечать всем требованиям, а, учитывая структуру, собственность и объемы Укрпошты, это может очень серьезно поколебать финансовую стабильность", – сказала она.
Рожкова считает, что Укрпоште не требуется банковская лицензия, даже если она хочет открывать счета.
"Благодаря закону о платежных услугах платежные системы становятся минибанками. Они могут открывать счета, предоставлять потребительские кредиты, проводить расчеты. Если бы Укрпошта отвечала всем требованиям технически и с точки зрения внутренних процедур, она могла бы делать все это без банковской лицензии", – пояснила она.
- В конце июня 2023 года Офис президента анонсировал 100% покрытие банковскими продуктами населения Украины. Для этого власти планируют привлечь Укрпошту.
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