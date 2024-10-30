НБУ продовжив на три місяці термін обов'язкового продажу Ідея Банку

Фото: IdeaBank/Facebook

Польський Getin Holding SA отримав рішення Національного банку України щодо продовження на три місяці терміну для продажу дочірнього українського Ідея Банку. Про це пише агентство Інтерфакс-Україна із посиланням на повідомлення холдингу на Варшавській фондовій біржі.

"Під час винесення рішення про внесення змін НБУ врахував прохання Емітенту щодо продовження терміну реалізації акцій АТ "Ідея Банк" (IBU), зокрема, укладання договору купівлі-продажу акцій IBU від 18 жовтня 2024 року", – пояснюється в інформації.

У квітні НБУ зобов'язав Getin Holding продати банк у шестимісячний термін. У середині жовтня Група "ТАС" Сергія Тігіпка, якій вже належать два банки (ТАСкомбанк та Універсал Банк), домовилася про придбання Ідея Банку у Getin Holding за $34 млн. Формально покупцем 100% акцій виступить кіпрська компанія Alkemi Limited з Групи "ТАС".

Ідея Банк (раніше – Прикарпатлісбанк, до 2011 року – Плюс Банк) заснований у 1989 році і є одним із найстаріших на ринку України. Банк працює у сегменті роздрібного бізнесу та фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки. Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс Ідея Банку становив майже $162 млн.