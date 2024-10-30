НБУ продлил на три месяца срок обязательной продажи Идея Банк

Фото: IdeaBank/Facebook

Польский Getin Holding S.A. получил решение Национального банка Украины о продлении на три месяца срока для продажи дочернего украинского Идея Банк. Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение холдинга на Варшавской фондовой бирже.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"При вынесении решения о внесении изменений НБУ учел прошение Эмитента по продлению срока реализации акций АО "Идея Банк" (IBU), в частности, заключению договора купли-продажи акций IBU от 18 октября 2024 года", — поясняется в информации.

В апреле НБУ обязал Getin Holding продать банк в шестимесячный срок. В середине октября Группа "ТАС" Сергея Тигипко, которой уже принадлежат два банка (ТАСкомбанк и Универсал Банк), договорилась о приобретении Идея Банк у Getin Holding за $34 млн. Формально покупателем 100% акций выступит кипрская компания Alkemi Limited из Группы "ТАС".

Идея Банк (ранее – Прикарпатлесбанк, до 2011 года – Плюс Банк) основан в 1989 году и является одним из старейших на рынке Украины. Банк работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты. По состоянию на 30 июня 2024 года, общий баланс Идея Банка составил почти $162 млн.