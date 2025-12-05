НБУ заповнив вакансію в правлінні: Пишному призначили останнього заступника

Володимир Лепушинський (Фото: НБУ)

Директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку Володимир Лепушинський призначений заступником голови НБУ й розпочне виконання обов'язків з 8 грудня 2025 року, повідомила пресслужба регулятора в п'ятницю.

Він куруватиме блок "Монетарна стабільність".

Кандидатуру Лепушинського для призначення Раді Національного банку подав голова НБУ Андрій Пишний.

"Володимир Лепушинський має величезний досвід роботи саме у сфері монетарної політики та економічного аналізу. Він був одним із тих, хто впроваджував інфляційне таргетування в Україні у 2015 році. Володимир очолює процес формування макроекономічної аналітики, прогнозів НБУ та пропозицій персоналу щодо рішень з монетарної політики", – пояснив Пишний свій вибір.

Лепушинський здобув ступінь магістра фінансів в Київському національному економічному університеті у 2004 році. У 2010 році захистив дисертацію на тему "Науково-методичні основи оцінки результативності грошово-кредитної політики в Україні" і здобув ступінь кандидата економічних наук в Українській академії банківської справи.

У 2004 році почав працювати в НБУ на посаді економіста, відповідального за прогнозування показників грошово-кредитного ринку.

У 2008–2014 роках працював на посадах начальника відділу, заступника начальника управління, начальника управління департаменту монетарної політики та генерального департаменту грошово-кредитної політики. У 2015–2019 роках був заступником директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу, а з 2019 року став його директором.