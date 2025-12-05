НБУ заполнил вакансию в правлении: Пышному назначили последнего заместителя
Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Владимир Лепушинский назначен заместителем главы НБУ и приступит к исполнению обязанностей с 8 декабря 2025 года, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.
Он будет курировать блок "Монетарная стабильность".
Кандидатуру Лепушинского для назначения Совету Национального банка подал глава НБУ Андрей Пышный.
"Владимир Лепушинский имеет огромный опыт работы именно в сфере монетарной политики и экономического анализа. Он был одним из тех, кто внедрял инфляционное таргетирование в Украине в 2015 году. Владимир возглавляет процесс формирования макроэкономической аналитики, прогнозов НБУ и предложений персонала относительно решений по монетарной политике", – пояснил Пышный свой выбор.
Лепушинский получил степень магистра финансов в Киевском национальном экономическом университете в 2004 году. В 2010 году защитил диссертацию на тему "Научно-методические основы оценки результативности денежно-кредитной политики в Украине" и получил степень кандидата экономических наук в Украинской академии банковского дела.
В 2004 году начал работать в НБУ в должности экономиста, ответственного за прогнозирование показателей денежно-кредитного рынка.
В 2008–2014 годах работал на должностях начальника отдела, заместителя начальника управления, начальника управления департамента монетарной политики и генерального департамента денежно-кредитной политики. В 2015–2019 годах был заместителем директора департамента монетарной политики и экономического анализа, а с 2019 года стал его директором.
- Вакансия в правлении НБУ появилась после увольнения Катерины Рожковой. Вместо нее первым заместителем главы НБУ был назначен Сергей Николайчук, а его должность, соответственно, освободилась.
- Правление Национального банка состоит из семи человек: председателя Национального банка, первого заместителя и пяти заместителей председателя НБУ. Остальные четыре – это Юрий Гелетий, Ярослав Матузка, Дмитрий Олейник и Алексей Шабан.
