НБУ заполнил вакансию в правлении: Пышному назначили последнего заместителя

Владимир Лепушинский (Фото: НБУ)

Директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Владимир Лепушинский назначен заместителем главы НБУ и приступит к исполнению обязанностей с 8 декабря 2025 года, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.

Он будет курировать блок "Монетарная стабильность".

Кандидатуру Лепушинского для назначения Совету Национального банка подал глава НБУ Андрей Пышный.

"Владимир Лепушинский имеет огромный опыт работы именно в сфере монетарной политики и экономического анализа. Он был одним из тех, кто внедрял инфляционное таргетирование в Украине в 2015 году. Владимир возглавляет процесс формирования макроэкономической аналитики, прогнозов НБУ и предложений персонала относительно решений по монетарной политике", – пояснил Пышный свой выбор.

Лепушинский получил степень магистра финансов в Киевском национальном экономическом университете в 2004 году. В 2010 году защитил диссертацию на тему "Научно-методические основы оценки результативности денежно-кредитной политики в Украине" и получил степень кандидата экономических наук в Украинской академии банковского дела.

В 2004 году начал работать в НБУ в должности экономиста, ответственного за прогнозирование показателей денежно-кредитного рынка.

В 2008–2014 годах работал на должностях начальника отдела, заместителя начальника управления, начальника управления департамента монетарной политики и генерального департамента денежно-кредитной политики. В 2015–2019 годах был заместителем директора департамента монетарной политики и экономического анализа, а с 2019 года стал его директором.