Один із найбільших банків Франції продає свій бізнес у Росії
Один із найбільших банків Франції Societe Generale незабаром продасть свій бізнес у Росії та покине ринок країни-агресора, де він працював з 1993 року, повідомляє Bloomberg.
Societe Generale може завершити свій відхід з Росії, продавши частки в деяких найбільших компаніях країни на суму близько $75 млн своєму колишньому місцевому підрозділу ПАТ "Росбанк".
Путін у неділю затвердив указ про те, що дозволяє Росбанку викуповувати російські акції у французького банку.
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До портфеля входять невеликі пакети акцій найбільших компаній країни, таких як ПАТ "Газпром", виробник рафінованого нікелю ПАТ "ГМК "Норильський нікель", нафтові компанії ПАТ "Лукойл" і ПАТ "Роснафта" і ще 20 холдингів.
- Російський олігарх Володимир Потанін раніше купив частку Societe Generale в Росбанку. Пізніше мільярдер потрапив під санкції США і Великої Британії.