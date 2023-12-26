Один из крупнейших банков Франции продает свой бизнес в России
Один из крупнейших банков Франции Societe Generale в скором времени продаст свой бизнес в России и покинет рынок страны-агрессора, где он работал с 1993 года, сообщает Bloomberg.
Societe Generale может завершить свой уход из России, продав доли в некоторых крупнейших компаниях страны на сумму около $75 млн своему бывшему местному подразделению ПАО "Росбанк".
Путин в воскресенье утвердил указ, разрешающий Росбанку выкупать российские акции у французского банка.
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В портфель входят небольшие пакеты акций крупнейших компаний страны, таких как ПАО "Газпром", производитель рафинированного никеля ПАО "ГМК "Норильский никель", нефтяные компании ПАО "Лукойл" и ПАО "Роснефть" и еще 20 холдингов.
- Российский олигарх Владимир Потанин ранее купил долю Societe Generale в Росбанке. Позже миллиардер попал под санкции США и Великобритании.