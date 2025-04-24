Ощадбанк добився арешту активів Росії у Франції на 87 млн євро

Фото: Facebook/Ощадбанк

Ощадбанк добився арешту активів Росії у Франції на суму близько 87 млн євро. Про це в четвер, 24 квітня, повідомила пресслужба українського банку.

Арешт пов'язаний із рішенням Арбітражного трибуналу від 2018 року, який присудив Ощадбанку компенсацію понад $1,11 млрд за незаконну експропріацію Росією активів банку в окупованому Криму.

Згідно з французьким законодавством, Ощадбанк як перший заявник має пріоритетне право на ці заарештовані активи.

"Стягнення активів країни-агресора на користь країни, що зазнала безпідставного нападу, – один із проявів невідворотності покарання за воєнні злочини, які чинить Росія в Україні. Символічно, що перше рішення про стягнення ухвалено саме у Франції, яка є лідером Європи в переговорному процесі щодо справедливого миру для України", – сказала Роза Тапанова, членкиня наглядової ради Ощадбанку.

Банк прогнозує, що процес стягнення цих коштів буде довгим і складним, але наголошує, що вміє "працювати в довгу".