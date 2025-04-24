Ощадбанк добився арешту активів Росії у Франції на 87 млн євро
Ощадбанк добився арешту активів Росії у Франції на суму близько 87 млн євро. Про це в четвер, 24 квітня, повідомила пресслужба українського банку.
Арешт пов'язаний із рішенням Арбітражного трибуналу від 2018 року, який присудив Ощадбанку компенсацію понад $1,11 млрд за незаконну експропріацію Росією активів банку в окупованому Криму.
Згідно з французьким законодавством, Ощадбанк як перший заявник має пріоритетне право на ці заарештовані активи.
"Стягнення активів країни-агресора на користь країни, що зазнала безпідставного нападу, – один із проявів невідворотності покарання за воєнні злочини, які чинить Росія в Україні. Символічно, що перше рішення про стягнення ухвалено саме у Франції, яка є лідером Європи в переговорному процесі щодо справедливого миру для України", – сказала Роза Тапанова, членкиня наглядової ради Ощадбанку.
Банк прогнозує, що процес стягнення цих коштів буде довгим і складним, але наголошує, що вміє "працювати в довгу".
- Ощадбанк до березня 2014 року мав найбільшу банківську мережу на півострові Крим. У серпні 2016 року він подав позов проти Росії з вимогою відшкодувати завдані йому втрати.
- У 2018 році Ощадбанк відсудив у Росії в Арбітражному трибуналі Парижа компенсацію за збитки, нанесені банку внаслідок окупації Криму. Тоді мова йшла приблизно про $1,4 млрд. У березні 2021 року Апеляційний суд Парижа скасував це рішення.
- Ощадбанк оскаржив його ухвалу, і 7 грудня 2024 року Верховний суд Франції скасував рішення апеляції та залишив у силі рішення міжнародного арбітражу.
- Ощадбанк став першою державною компанією, яка отримала арбітражне рішення про компенсацію збитків у зв’язку з незаконною експропріацією Росією української власності в Криму.