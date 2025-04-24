Ощадбанк добился ареста активов России во Франции на 87 млн евро

Один из крупнейших государственных банков Украины начал принудительное взыскание компенсации с России

Фото: Facebook/Ощадбанк

Ощадбанк добился ареста активов России во Франции на сумму около 87 млн евро. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщила пресс-служба украинского банка.

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Арест связан с решением Арбитражного трибунала от 2018 года, который присудил Ощадбанку компенсацию свыше $1,11 млрд за незаконную экспроприацию Россией активов банка в оккупированном Крыму.

Согласно французскому законодательству, Ощадбанк как первый заявитель имеет приоритетное право на эти арестованные активы.

"Взыскание активов страны-агрессора в пользу страны, подвергшейся безосновательному нападению, – одно из проявлений неотвратимости наказания за военные преступления, которые совершает Россия в Украине. Символично, что первое решение о взыскании принято именно во Франции, которая является лидером Европы в переговорном процессе по справедливому миру для Украины", – сказала Роза Тапанова, член наблюдательного совета Ощадбанка.

Банк прогнозирует, что процесс взыскания этих средств будет долгим и сложным, но подчеркивает, что умеет "работать вдолгую".