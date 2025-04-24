Ощадбанк добился ареста активов России во Франции на 87 млн евро
Ощадбанк добился ареста активов России во Франции на сумму около 87 млн евро. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщила пресс-служба украинского банка.
Арест связан с решением Арбитражного трибунала от 2018 года, который присудил Ощадбанку компенсацию свыше $1,11 млрд за незаконную экспроприацию Россией активов банка в оккупированном Крыму.
Согласно французскому законодательству, Ощадбанк как первый заявитель имеет приоритетное право на эти арестованные активы.
"Взыскание активов страны-агрессора в пользу страны, подвергшейся безосновательному нападению, – одно из проявлений неотвратимости наказания за военные преступления, которые совершает Россия в Украине. Символично, что первое решение о взыскании принято именно во Франции, которая является лидером Европы в переговорном процессе по справедливому миру для Украины", – сказала Роза Тапанова, член наблюдательного совета Ощадбанка.
Банк прогнозирует, что процесс взыскания этих средств будет долгим и сложным, но подчеркивает, что умеет "работать вдолгую".
- Ощадбанк до марта 2014 года имел крупнейшую банковскую сеть на полуострове Крым. В августе 2016 года он подал иск против России с требованием возместить причиненные ему потери.
- В 2018 году Ощадбанк отсудил у России в Арбитражном трибунале Парижа компенсацию за ущерб, нанесенный банку в результате оккупации Крыма. Тогда речь шла примерно о $1,4 млрд. В марте 2021 года Апелляционный суд Парижа отменил это решение.
- Ощадбанк обжаловал его постановление, и 7 декабря 2024 года Верховный суд Франции отменил решение апелляции и оставил в силе решение международного арбитража.
- Ощадбанк стал первой государственной компанией, получившей арбитражное решение о компенсации убытков в связи с незаконной экспроприацией Россией украинской собственности в Крыму.