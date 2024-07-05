Уперше з початку великої війни український банк залучив іноземного інвестора

Фото: Банк Львів

Фонд Good Growth Fund (DGGF), керований консорціумом Triple Jump та PwC від імені уряду Нідерландів, став акціонером Банку Львів. Обсяг капіталу, інвестованого фондом, становить 4,5 млн євро, повідомила пресслужба української фінустанови.

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"Це важлива подія для Банку Львів, оскільки вперше з початку повномасштабної війни іноземний інвестор звернувся до НБУ й отримав дозвіл на істотну участь у капіталі", – йдеться у повідомленні.

Довідка Good Growth Fund – нідерландський державний інвестиційний фонд, який працює у 73 країнах світу, інвестує в понад 50 проєктів і залучив майже 400 млн євро капіталу. Мета діяльності фонду – інвестування в малий і середній бізнес по всьому світу.



Банк Львів позиціює себе як банк для малого та середнього бізнесу в західному регіоні України. На кінець 2023 року посідав 30-те місце з-поміж 64 банків за активами (252 млн євро). Кредитний портфель банку становив 170 млн євро. – нідерландський державний інвестиційний фонд, який працює у 73 країнах світу, інвестує в понад 50 проєктів і залучив майже 400 млн євро капіталу. Мета діяльності фонду – інвестування в малий і середній бізнес по всьому світу.позиціює себе як банк для малого та середнього бізнесу в західному регіоні України. На кінець 2023 року посідав 30-те місце з-поміж 64 банків за активами (252 млн євро). Кредитний портфель банку становив 170 млн євро.

Загальний приріст капіталу Банку Львів склав 5,5 млн євро. Окрім DGGF, 1 млн євро вніс найбільший поточний акціонер банку, швейцарська компанія responsAbility Participations.